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На Чукотке нашли пропавший Ан-2, пилоты и пассажир живы

Елизавета Егорова
13:39 10.11.2023
Все три человека на борту пропавшего ранее Ан-2 живы, сообщил глава Чукотского АО.
На Чукотке нашли пропавший Ан-2, пилоты и пассажир живы
© Фото: МЧС РФ
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Пропавший на Чукотке в ночь на 10 ноября самолет Ан-2 обнаружили. Все три человека, которые были на борту, живы, сообщил губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов. 

«Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все трое человек - пилоты и пассажир живы, однако получили ранения различной степени тяжести», - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что на борту, когда его обнаружили, было только два человека. Пилот в это время искал место связи, сейчас его ищет специальная группа.

Напомним, что пропавший самолет выполнял рейс Певек - Полярный. Он вылетел в 01.40, однако в то время, когда должен был совершить посадку, пилот не вышел на связь.

Поиски судна откладывались из-за непогоды. Изначально спасатели вернулись на базу из-за нулевой видимости.

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