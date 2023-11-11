За пострадавшими членами экипажа самолета Ан-2 прибыл санитарный борт

Двух членов экипажа увезут санитарным рейсом, третий пострадавший отказался от эвакуации.

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Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил о прибытии санитарного борта из Анадыра, присланного для эвакуации членов экипажа самолета Ан-2, пропавшего накануне в пятницу и совершившего жесткую посадку. Губернатор сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению, санитарный рейс прибыл в артель старателей «Шахтер», куда доставили пострадавших. Капитан и пилот самолета будут доставлены в учебное учреждение, третий пострадавший получил в ходе инцидента ушибы мягких тканей и отказался от эвакуации санитарным рейсом.

«На борту два медицинских работника - фельдшер санитарной авиации и врач реаниматолог. Ранее пострадавших в авиапроисшествии доставили в артели "Шахтер" и "Полярная". Всем оказана первичная медицинская помощь, при удаленном консультировании специалистов окружной больницы», - сообщил губернатор.

Самолет Ан-2 выполнял рейс Певек - Полярный - Певек, когда с бортом была потеряна связь. Позже самолет был обнаружен, все члены экипажа остались живы, хоть и получили травмы различной степени тяжести.