В стране и мире В стране и мире В стране и мире

За пострадавшими членами экипажа самолета Ан-2 прибыл санитарный борт

Никита Черненко
03:40 11.11.2023
Двух членов экипажа увезут санитарным рейсом, третий пострадавший отказался от эвакуации.
За пострадавшими членами экипажа самолета Ан-2 прибыл санитарный борт
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил о прибытии санитарного борта из Анадыра, присланного для эвакуации членов экипажа самолета Ан-2, пропавшего накануне в пятницу и совершившего жесткую посадку. Губернатор сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению, санитарный рейс прибыл в артель старателей «Шахтер», куда доставили пострадавших. Капитан и пилот самолета будут доставлены в учебное учреждение, третий пострадавший получил в ходе инцидента ушибы мягких тканей и отказался от эвакуации санитарным рейсом.

«На борту два медицинских работника - фельдшер санитарной авиации и врач реаниматолог. Ранее пострадавших в авиапроисшествии доставили в артели "Шахтер" и "Полярная". Всем оказана первичная медицинская помощь, при удаленном консультировании специалистов окружной больницы», - сообщил губернатор.  

Самолет Ан-2 выполнял рейс Певек - Полярный - Певек, когда с бортом была потеряна связь. Позже самолет был обнаружен, все члены экипажа остались живы, хоть и получили травмы различной степени тяжести.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:52 В стране и мире
Видео
«Не открыли ма'абар»: россиянка сообщила, почему никого не пропустили из Газы в Египет
22:43 В стране и мире
Видео
В ЦДРА наградили победителей детского фестиваля «Катюша-юниор 2023»
16:34 В стране и мире
Видео
Al Hadath: заключенных в Израиле палестинок и подростков обменяют на 100 заложников ХАМАС
17:27 В стране и мире
Россияне в секторе Газа без еды на 30-градусной жаре ожидают пропуска в Египет
17:03 В стране и мире
На предприятии в Курской области начался пожар после обстрела ВСУ
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.