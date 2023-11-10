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Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал на Чукотке

Игнат Далакян
07:39 10.11.2023
Воздушное судно выполняло рейс Певек - АС Полярный - Певек.
Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал на Чукотке
© Фото: МЧС РФ
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Самолет Ан-2, который выполнял рейс Певек - Полярный, с тремя людьми на борту пропал на Чукотке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 05:30 по московскому времени от дежурного Магаданского регионального центра планирования поступила информация о том, что в 01:40 вылетел самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Стриж Авиа", по маршруту Певек - АС Полярный - Певек и по времени посадки не вышел на связь», - сообщили РИА Новости в вдеомстве.  

В настоящее время известны последние координаты судна. На борту судна находится три человека, из них два члена экипажа и один пассажир", - сказал собеседник.

Отмечается, что на борту воздушного судна находятся два члена экипажа и один пассажир. Для проверки маршрута, как отметили в ГУ МЧС по региону, в 05:30 по московскому времени вылетели спасатели на вертолете Ми-8. Через час на поиски пропавшего самолета выехали ТРЭКОЛ и вездеход.

Сообщается, что последние координаты самолета известны.

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