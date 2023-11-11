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Миллер заявил, что европейские страны отказались от российского газа только на словах

Алина Луговая
15:27 11.11.2023
Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что вопреки публичным заявлениям об отказе от российского газа, европейские страны продолжают его получать.
Миллер заявил, что европейские страны отказались от российского газа только на словах
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Европейские страны, заявившие об отказе от российского газа, продолжают его получать. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину для телеканала «Россия 1», фрагмент которого опубликован в Telegram-канале

«Я не хотел бы называть никакой цифры, потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, те, которые провозгласили отказ от потребления российского газа», - сказал Миллер, отвечая на вопрос о процентах получаемого Европой газа из РФ.  

Миллер подчеркнул, что разменные своповые операции достаточно распространены. Он напомнил, что сейчас Россия поставляет газ в большой европейский хаб в австрийском Баумгартене, откуда он поступает в другие страны ЕС. Кроме того, по его словам, продолжают поставки газа в юго-восточную Европу в соответствии с подписанными контрактами.

«Российский газ есть на европейском рынке не в малых объемах. А, еще раз подчеркну, даже в тех странах, которые декларируют, что на их страновом рынке российского газа нет. Это не так», - заключил Алексей Миллер.

Ранее российский президент Владимир Путин «немножко удивился» заявлениям Молдавии об отказе от российского газа, который она продолжает получать. 

Он также добавил, что считает бесполезным создание Западом себе проблем отказом от российского газа, поскольку Россия «уже не рухнет».

Эксперт Юшков предрек разрыв сделки Украины и РФ по транзиту газа весной 2024-го. При этом, по его словам, эти сообщения будут направлены не на Россию, а на Европу, от которой Киев ждет вступления в ЕС или очередных пакетов помощи.

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