Путин заявил, что Россия «уже не рухнет»

Путин заявил, что Западу бесполезно создавать себе проблемы отказом от российского газа, так как РФ уже не рухнет.

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Президент России Владимир Путин, говоря о попытках Запада отказаться от российского газа, заявил, что РФ «уже не рухнет» и западным странам бесполезно намеренно создавать себе проблемы.

«Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно», - сказал президент.

Российский лидер также отметил, что Запад уже перестал анализировать события и просто «шурует» по одной «колее».

Ранее Путин заявил, что удивляется сложившейся экономической ситуации в западных странах. По его словам, они, отказавшись от российских энергоносителей, лишили себя благополучия. Президент отметил, что это «их выбор».