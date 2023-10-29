Эксперт Юшков предрек разрыв сделки Украины и РФ по транзиту газа весной 2024-го

Исследователь счел, что Украина будет просить членство в Евросоюзе за продолжение транзита российского газа в Европу.

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Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью «Звезде» рассказал, кому адресовано сообщение Украины об отказе продлевать договор о транзите российского газа, на что будет торговаться Украина с Западом и будет ли эта сделка успешной.

Частые сообщения из Киева о решении не продлевать договор с «Газпромом» о транзите газа в Европу не нацелен на Россию. Эксперт счел, что настоящим получателем этих сообщений являются западные партнеры Киева.

«Тот факт, что они так часто об этом говорят, указывает на то, что они адресуют это послание скорее европейцам. Мол: "приходите к нам и договаривайтесь с нами"», - сказал ученый.

Юшков отметил и тот факт, что у Украины и Евросоюза есть, о чем договариваться для продления транзита. Так украинское правительство может рассчитывать не только на новые пакеты помощи, но и вновь поднять вопрос о членстве в ЕС.

«Украина пытается использовать вопрос транзита для получения инструмента давления на европейцев и пытаться обменять его на либо экономическую помощь себе, либо на членство в Евросоюзе», - отметил эксперт.

Тем не менее, сделка о транзите между Украиной и Россией, истекающая в конце 2024 года, может перестать работать и раньше. Во-первых, у сторон есть взаимные обвинения, которые могут стать основанием для разрыва деловых отношений: так, например, Украина перекрыла один из двух газопроводов «Газпрома», нарушив условия договора. Во-вторых, заокеанский партнер Украины в лице США может надавить на Киев и заставить оборвать транзитную цепь.

«Проблема для Украины и Европы заключается в присутствии США в этом уравнении, они будут пытаться остановить этот транзит и указывать Киеву, что его надо прекратить. Я думаю, что весной, после окончания отопительного сезона, США могут дать указания перекрыть этот транзит», - заявил Юшков.

Ранее глава «Нафтогаза» сообщил о намерении не продлевать договор о транзите газа из Российской Федерации. В компании отметили, что не будут заранее отказываться от российского газа, так как Европа нуждается в нем в преддверии зимы.