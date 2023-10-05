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«Немножко удивился»: Путин о заявлениях Молдавии об отказе от российского газа

Максим Крюков
20:24 05.10.2023
Владимир Путин заявил, что, несмотря на заявления официальных лиц Молдавии, республика продолжает получать «голубое топливо» из РФ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил, что был удивлен словам официальных лиц Молдавии о прекращении экспорта российского газа.

«Кто-то из официальных лиц Молдовы заявил, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, немножко удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдову, - это молдавские условия», - сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что именно Кишинев просил о такой формуле поставок и ценообразования, и Москва пошла навстречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. Он подчеркнул, что необходимо решать вопросы, связанные с долговыми обязательствами.

При этом Путин, сославшись на отчет главы «Газпрома» Алексея Миллера, отметил, что, несмотря на заявления официальных лиц республики, Молдавия продолжает получать «голубое топливо» из России.

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