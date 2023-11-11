Редактор «В мире животных» Николаева рассказала, как Дроздов учил охотиться краснокнижных журавлей

Николай Дроздов очень хорошо справился с ролью «мамы» для журавлей и кормил их лягушками, рассказала Тамара Николаева.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Во время работы над программой «В мире животных» Николая Дроздова и его команду пригласили в Окский заповедник, где ученые занимались восстановлением популяции журавлей-стерхов. В дикой природе из двух птенцов всего выживал один, поэтому, для увеличения популяции, яйца изымались у родителей. Из-за этого птенцов после рождения приходилось обучать охотиться. Об этом в программе «Галерея Звезд» рассказала редактор «В мире животных» Тамара Николаева.

«Мы приехали снимать. Так просто нельзя подойти - журавль не должен видеть человека. На нас надели балахоны с дырочками для глаз. Каждом дали большой красный "клюв". Ученые сказали - мы должны были показать журавлям, как ловить лягушек. У нас не получалось, но у Николая Николаевича получалось прекрасно... Он был в данный момент "мамой"», - рассказала Николаева.

«Галерея Звезд» - большой цикл программ, названный в честь одноименного проекта, посвященного легендам отечественного телевидения. В его рамках у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды с именами кумиров советских телезрителей. Каждый выпуск программы «Галерея Звезд» - это отдельная история о жизненном и творческом пути журналистов как прошлого века, так и наших дней: знаменитых дикторов и телерадиоведущих. Новый выпуск, посвященный ведущему программы «В мире животных» Николаю Дроздову, смотрите на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.