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«Не открыли ма'абар»: россиянка сообщила, почему никого не пропустили из Газы в Египет

Марина Крижановская
19:52 10.11.2023
Россиянка Елена указала, что во время ожидания у КПП самолеты и беспилотники летали, но было тихо и авиаударов не последовало.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Amr Adel, dpa, Globallookpress
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Россиянка Елена Аль-Хор рассказала «Звезде» о сложившейся 10 ноября обстановке на КПП«Рафах». Ожидавших в очереди на эвакуацию людей не пропустили, так как ожидали машину с ранеными из северной части сектора Газа, но привезли раненых, которые находились поблизости, с юга. Она отметила. что в этот раз «не Египет капризничал, а палестинцы не пропустили».

«Мы стояли на ма'абаре (пункт пропуска - Прим. ред.), да, с самого утра, с 7 часов. Ну, сказал консул, к 7 приехать», - сказала Елена.

Женщина добавила, что там проезжали машины скорой помощи и они «были с юга, а им надо с севера». Женщина сказала, что там «невозможно: туда не подойти, никто не может ни зайти, ни выйти, там очень опасно».

«И они поэтому не открыли ма'абар, потому что не приехали (машины. - Прим. ред.) скорой помощи с севера. Но в этот раз не Египет капризничал, а палестинцы не пропустили. Из-за того, что раненых не привезли с севера, именно раненых из главной больницы Шифа. Именно оттуда. Их не устроили которые здесь, рядышком», - пояснила Елена.

Она рассказала, что в ожидании пропуска многие люди вынуждены находиться под палящим солнцем. По ее словам, есть рядом кафетерий, но негде сидеть, многим не хватает стульев, так как людей очень много. Также она сказала, что их не пропустили внутрь контрольно-пропускного пункта, они стояли возле ворот, не открыли ворота и не пропустили внутрь.

«Ждали мы до 4-ех (часов. - Прим. ред.), <...>. А говорили наши консулы: нет, не уходите, ждите», - сообщила Елена Аль-Хор.

Она добавила, что работник КПП сказал им, что не знает, откроют ли завтра этот пропускной пункт, посоветовал следить за обновлениями в интернете.

В конце она рассказала об одном случае, который произошел несколько дней назад с женщинами некоторых европейской стран. Они стояли на КПП «Рафах». их не пропустили, но уже на следующий день они «стояли с печатями на ма'абар "Рафа"».

Она ответила на вопрос, не было ли авиаударов израильской армии поблизости и какова степень безопасности людей, желавших выйти сегодня. Елена ответила, что «было тихо, Слава Богу, но самолеты летали, беспилотники летали, но, Слава Богу, бомбежек не было».

Утром 10 ноября стало известно, что сектор Газа покинут первые 85 граждан России, ранее проживавшие там.  Сообщалось, что они ожидают эвакуации из анклава через КПП «Рафах».

До этого в МИД РФ выразили обеспокоенность затягиванием сроков вывоза россиян из сектора Газа. Власти Израиля назвали двухнедельный срок, как реальный период, в течение которого россияне - которых порядка 600 человек, включая около 300 детей - смогут выйти из анклава через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

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