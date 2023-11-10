Россияне в секторе Газа без еды на 30-градусной жаре ожидают пропуска в Египет

Граждане России по-прежнему ждут пропусков для выхода из сектора Газа. Они жалуются на жару, отсутствие еды и электричества.

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Россияне, находящиеся на территории сектора Газа, с раннего утра ждут пропуска, чтобы через КПП «Рафах» попасть в Египет. Некоторые из них рассказали «Звезде», что пока никто так и не прошел, и они ждут на 30-градусной жаре без нормальной еды, электричества, Интернета и туалетов.

«Тут все абсолютно, никто не прошел. Все волнуются. Мы уже двое суток не спим, с семи утра вот это. Из еды только соки и печенье. Туалетов нет, потому что нет воды. Электричества нет, Интернета нет. И солнце 30 градусов. Дети плачут не то слово», - пожаловалась ожидающая Татьяна.

Другая россиянка, Елена, рассказала нашему телеканалу, что вместе с гражданами РФ пропуска ждут много иностранцев - из США, Канады, Египта и Индии. Обстановка на границе спокойная.

Ранее стало известно, что некоторых россиян на КПП просят «ехать обратно». Надежда Шаат рассказала «Звезде», что их не пропускают в Египет. По словам женщины, из-за обострения конфликта она потеряла дом в анклаве.