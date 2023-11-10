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Rafah Online: сектор Газа в пятницу покинут первые 85 граждан России

Никита Черненко
05:25 10.11.2023
Жители сектора Газа с российским гражданством покинут территорию сектора через КПП «Рафах».
Rafah Online: сектор Газа в пятницу покинут первые 85 граждан России
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress
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В пятницу 10 ноября через КПП «Рафах» территорию сектора Газа покинут первые 85 граждан России, ранее проживавшие в анклаве. Об этом сообщило издание Rafah Online со ссылкой на данные погранперехода.

Издание сообщило, что эвакуируемые должны будут прибыть к КПП в семь утра. В списках, опубликованных управлением погранпереходами сектора Газа, помимо 85 российских граждан указаны граждане других иностранных государств. Согласно заявлениям посла России в Израиле Анатолия Викторова, в списках для выезда числится около 600 человек с российским гражданством.

«Главное управление погранпереходов и границ объявило о прибытии списка иностранных граждан для проезда через наземный переход Рафах в пятницу 10 ноября. Граждане должны присутствовать в 7 утра во внешнем зале перехода для облегчения прохождения процедуры перехода границы», - сообщило Rafah Online.

Ранее главное управление погранпереходов сектора Газа сообщило, что иностранные граждане смогут перейти границу анклава с Египтом через КПП «Рафах». Для этого имена иностранцев должны были находиться в списках погранперехода.

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