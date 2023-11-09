В МИД РФ шокированы заявлением посла Израиля о сроках эвакуации россиян из Газы

В МИД РФ назвали недопустимой волокитой затягивание процесса эвакуации российских граждан, оказавших в зоне военного конфликта Израиля и ХАМАС.

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В МИД РФ назвали недопустимым затягивание эвакуации российских граждан из сектора Газа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что потребуется до двух недель для согласования эвакуации россиян из зоны военного конфликта.

«Мы были по-настоящему шокированы», - пояснила дипломат.

В МИД заявили, что нет никаких оснований так долго тянуть время для пропуска россиян из сектора Газа. По словам Захаровой, приняты все оперативные действия, соблюдены все техтребования и условия.

«Мы никак не можем понять, почему этот процесс не разблокируется», - подчеркнула Захарова.

Речь идет об эвакуации через КПП «Рафах», по данным израильских властей, Египет пропускает в день по 500-600 человек, а своей очереди ждут около 7 000 беженцев. Среди них примерно 500 человек - это граждане России.