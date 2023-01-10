Al Arabiya: талибы запретили женщинам посещать салоны красоты

Кроме того, женщинам запретили работать в торговых центрах, так как это, по мнению талибов, противоречит исламским ценностям.

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Захватившие власть в Афганистане представители радикального движения «Талибан»* (организация, находящаяся под санкциями ООН за ведение террористической деятельности) распорядились закрыть салоны красоты для женщин. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. По данным телеканала, талибы отвели на реализацию запрета 10 дней. Кроме того, женщинам отныне запрещено работать в торговых центрах.

Талибы последовательно вводят запреты, которые, по их мнению, не соответствуют исламским ценностям. Радикалы уже обязали женщин-телеведущих носить хиджабы, запретили демонстрацию фильмов и передач с участием женщин-актрис, приостановили обучение девушек в высших учебных заведениях, а также отстранили женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях.

Ранее талибы заявили о ликвидации ячейки террористической группировки «Исламское государство»** (запрещена в России), причастной к нападениям на иностранные представительства в Кабуле. По итогам спецоперации были уничтожены три убежища, убиты восемь боевиков, включая иностранцев, еще семь человек были арестованы.

* «Талибан» - организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.