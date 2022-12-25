Талибы* приказали всем НПО в Афганистане отстранить женщин от работы

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Министерство экономики временного правительства Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан»*, потребовало от всех национальных и международных неправительственных организаций (НПО) отстранения женщин от работы. О решении талибов* об очередном ограничении прав женщин сообщил афганский телеканал «Толо ньюс».

«Минэкономики талибов предупредило, что аннулирует лицензии тех структур, которые не выполнят данное предписание. Новые ограничения вызвали бурную реакцию со стороны НПО и населения по всей стране», - процитировал ТАСС информацию телеканала.

Ранее стало известно, что Министерство высшего образования талибов* направило в вузы требование приостановить обучение студенток. Свое решение талибы* мотивировали присутствием женщин в общежитиях, их приездом в университеты из провинций без сопровождения мужчин, несоблюдением студентками правил ношения хиджаба, а также совместным обучением мужчин и женщин. Крое того, талибы*, по информации афганских СМИ, запретили присутствие сотрудников женского пола, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, в университетах.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

