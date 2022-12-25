В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Талибы* приказали всем НПО в Афганистане отстранить женщин от работы

Ирина Елагина
00:50 25.12.2022
Талибы* ввели новые ограничения прав женщин в Афганистане.
Талибы* приказали всем НПО в Афганистане отстранить женщин от работы
© Фото: Ton Koene ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Министерство экономики временного правительства Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан»*, потребовало от всех национальных и международных неправительственных организаций (НПО) отстранения женщин от работы.  О решении талибов* об очередном ограничении прав женщин сообщил афганский телеканал «Толо ньюс».

 «Минэкономики талибов предупредило, что аннулирует лицензии тех структур, которые не выполнят данное предписание. Новые ограничения вызвали бурную реакцию со стороны НПО и населения по всей стране», - процитировал ТАСС информацию телеканала.

Ранее стало известно, что  Министерство высшего образования талибов* направило в вузы требование приостановить обучение студенток. Свое решение талибы* мотивировали присутствием женщин в общежитиях, их приездом в университеты из провинций без сопровождения мужчин, несоблюдением студентками правил ношения хиджаба, а также совместным обучением мужчин и женщин. Крое того, талибы*, по информации афганских СМИ, запретили присутствие сотрудников женского пола, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, в университетах.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:58 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места обстрела травматологии в Донецке
17:43 В стране и мире
Видео
В Париже курды устроили беспорядки и стычки с полицией
17:21 В стране и мире
Видео
«Гордость нашей страны»: писатель Альтов о том, каким был Пономаренко
15:18 Армия
Видео
Российская артиллерия и ракеты поразили 53 артподразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении
11:43 В стране и мире
Видео
СК РФ: число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек
Популярное
Видео
«Ничего хорошего, когда уходят артисты»: Новикова о смерти Пономаренко
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.