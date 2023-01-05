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Талибы* сообщили о ликвидации причастной к нападениям на иностранные представительства в Кабуле ячейки ИГИЛ**

Елизавета Потейчук
10:42 05.01.2023
По итогам операции были уничтожены три убежища, убиты восемь боевиков, включая иностранцев, еще семь человек были арестованы.
Талибы* сообщили о ликвидации причастной к нападениям на иностранные представительства в Кабуле ячейки ИГИЛ**
© Фото: aifurahman Safi, XinHua, Globallookpress
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Движение «Талибан»* сообщило о ликвидации ячейки террористической группировки «Исламское государство»**, причастной к нападениям на иностранные представительства в Кабуле.

«Вчера поздно вечером в провинциях Кабул и Нимроз была проведена широкомасштабная и скоординированная операция, в ходе которой были нанесены удары по трем убежищам ДАИШ (ИГИЛ)* в Сахате, Сахада Салехин и Калача в Кабуле, а также в городе Зарандж, центре провинции Нимроз. Опасная сеть организовала и осуществила нападения на отель "Ланган" (место проживания китайских граждан), аэропорт и посольство Пакистана в Кабуле, и еще планировала осуществить нападения на некоторые другие важные места», - написал официальный представитель «Талибана»* Забиулла Муджахид у себя в Twitter.

Он добавил, что по итогам операции были уничтожены три убежища, убиты восемь боевиков, включая иностранцев, еще семь человек были арестованы. Муджахид также подчеркнул, что вместе с тем было захвачено большое количество легкого оружия, ручных гранат, мин, бронежилетов и взрывчатки.

Ранее талибы* приказали всем НПО в Афганистане отстранить женщин от работы.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

**ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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