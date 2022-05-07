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Талибы рассказали о наказании за отказ афганских женщин носить хиджаб

Анна Касаткина
16:14 07.05.2022
Всех женщин Афганистана планируют постепенно обязать носить паранджу.
Талибы рассказали о наказании за отказ афганских женщин носить хиджаб
© Фото: mostafa meraji, Unsplash
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Террористическая организация «Талибан»*, которая находится у власти в Афганистане, обязала всех женщин страны носить хиджабы. Об этом со ссылкой на заявление министерства исламской ориентации сообщает агентство Bakhtarnews.

Женщинам предписывается носить паранджу либо любую другую одежду, которая полностью скрывает все тело, при этом она не должна прилегать слишком плотно и быть чересчур прозрачной.

Уточняется, что новая норма будет реализовываться постепенно. На первом этапе с женщинами будут проводить разъяснительную работу с привлечением исламских проповедников, чтобы убедить в важности такого шага. Затем власти начнут предупреждать и наказывать мужчин-опекунов тех женщин, которые не следуют правилам. Если женщина повторно нарушит предписание, то мужчину-опекуна ждет уголовная ответственность.

Отказывающихся носить хиджаб сотрудниц госпредприятий будут увольнять. Так же поступят и с мужчинам, чьи родственницы замечены в пренебрежении правилами.

Ранее в Кабуле ввели раздельное образование для девушек и юношей. Студенты и студентки будут приходить на занятия в университет в разные дни недели.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.

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