Путин обсудит с членами правительства соцподдержку граждан в новых регионах России
Президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства социальную поддержку граждан в новых регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба президента России.
«Одиннадцатого января Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах России», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что с докладом выступит заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Ранее в Кремле пообещали прояснить отказ Армении от учений ОДКБ, а также рассказали о реакции Путина на госпитализацию Михалкова.
Тем временем врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о близости освобождения Соледара.