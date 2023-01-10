В Кремле пообещали прояснить отказ Армении от учений ОДКБ

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Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о нецелесообразности учений ОДКБ на территории страны будут прояснять. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это достаточно новое заявления от премьер-министра Армении. Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении», - сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что Армения в любом случае остается очень близким союзником России. Диалог будет продолжаться и впредь.

Ранее Никол Пашинян заявил, что считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении в 2023 году.

«Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайней мере в этом году такие учения в Армении не пройдут», - сказал премьер-министр.

Напомним, в конце прошлого года Армения резко отказалась от трехсторонней встречи по Карабаху. 23 декабря планировалась встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России по поводу подготовки мирного договора.