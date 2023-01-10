Песков рассказал о реакции Путина на госпитализацию Михалкова
По словам представителя Кремля, президент регулярно получает информацию о его состоянии.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции главы государства Владимира Путина на госпитализацию народного артиста РСФСР, кинорежиссера Никиты Михалкова.
По словам представителя Кремля, российскому лидеру регулярно докладывают о самочувствии Михалкова.
«Президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления», - сказал Песков.
О госпитализации знаменитого артиста стало известно 5 января. Впоследствии появилась информация, что у него диагностирована пневмония.
Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что состояние 77-летнего кинорежиссера ухудшается, увеличилась площадь поражения легких.