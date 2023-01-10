В стране и мире Песков рассказал о реакции Путина на госпитализацию Михалкова Анна Назайкина По словам представителя Кремля, президент регулярно получает информацию о его состоянии. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции главы государства Владимира Путина на госпитализацию народного артиста РСФСР, кинорежиссера Никиты Михалкова. По словам представителя Кремля, российскому лидеру регулярно докладывают о самочувствии Михалкова. «Президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления», - сказал Песков. О госпитализации знаменитого артиста стало известно 5 января. Впоследствии появилась информация, что у него диагностирована пневмония. Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что состояние 77-летнего кинорежиссера ухудшается, увеличилась площадь поражения легких. Экспертное мнение и аналитика