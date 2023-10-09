Пушков заявил о снижении приоритетности Украины для Запада на фоне событий в Израиле

Член Совфеда Алексей Пушков считает, что теперь США будут работать на два фронта.

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На фоне палестино-израильского конфликта приоритетность Украины для Запада будет снижена. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку», - отметил Пушков.

Пушков добавил, что США теперь будут работать на два фронта - украинский и израильский, в обратном случае все увидят, что Вашингтон не выносит бремени «глобального лидерства». По словам сенатора, Вашингтону следует благодарить Бога (или Си Цзиньпина) за отсутствие кризиса вокруг Тайваня.

В заключение Пушков написал, что США взяли на себя слишком много обязательств по всему миру - «типичный случай империи, сталкивающейся с многочисленными вызовами и все более перенапрягающей свои силы».

Напомним, 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибли свыше 700 жителей, в том числе 260 тел были обнаружены на фестивале Nature Party, который атаковал ХАМАС. Со стороны Палестины погибли, по разным данным, до 465 человек. В секторе Газа из-за боевых действий свои дома покинули более 123 тысяч палестинцев.