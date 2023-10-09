Площадку атакованного ХАМАС фестиваля на юге Израиля сняли с коптера

На видео можно заметить, как последствиями ударов палестинской группировки стали уничтоженные автомобили гостей мероприятия.

© Видео: Telegram, @warhistoryalconafter © Фото: Telegram, @warhistoryalconafter

Опубликованы кадры с коптера с места, где проходил в Израиле фестиваль Nature Party. Мероприятие было атаковано палестинской группировкой ХАМАС.

На месте проведения фестиваля было обнаружено 260 тел. Сообщалось, что данные о количестве жертв могут вырасти.

На опубликованном видео с коптера можно заметить последствия ударов палестинской группировки: десятки сгоревших и полностью уничтоженных машин по обе стороны трассы у фестиваля.

Ранее Израиль попросил у Соединенных Штатов ракеты-перехватчики для системы обороны «Железный купол». Кроме того, власти страны запросили бомбы и боеприпасы для пулеметов.