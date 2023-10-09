Число жителей Израиля, погибших в ходе боевых действий, возросло до 900

По данным израильских СМИ, число погибших увеличилось на 100 человек за сутки.

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По меньшей мере 900 мирных жителей Израиля убиты в ходе палестино-израильской войны. Оперативными данными с газетой Haaretz поделились осведомленные источники.

«Число израильтян, убитых с начала войны, возросло до 900», - пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что среди убитых в ходе боевых действий между Палестиной и Израилем погиб один гражданин России, еще несколько россиян - израильтян с двойным гражданством -находятся в плену у ХАМАС.

Напомним, что по данным на 8 октября погибшими числились 800 израильтян, за сутки число убитых увеличилось на 100.