Посольство заявило об одном погибшем гражданине РФ в Израиле

© Фото: Chen Junqing XinHua Globallookpress

По меньшей мере, один россиян погиб в ходе обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо считаются пропавшими без вести. Оперативной информацией на вечер 9 октября пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве поделилась с РИА Новости.

«По поступившей от израильской стороны информации один гражданин Российской Федерации числится погибшим», - сообщили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что наши дипломаты выясняют все обстоятельства прискорбного происшествия, и добавили, что в списках пропавших без вести, которые ведут в Израиле, сейчас значатся четверо россиян.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Тель-Авиве обратились за помощью родственники девяти россиян, находящихся в Израиле, четверо из них считались пропавшими без вести.