Al Jazeera: ХАМАС заявил о пленных израильтянах со вторым российским гражданством

По информации СМИ, среди заложников есть граждане России и Китая.

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Среди заложников, взятых в плен ХАМАС, есть израильтяне с двойным гражданством, в том числе граждане России и Китая. Об этом представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил Al Jazeera, сообщает RT.

«В плену находятся десятки человек с двойным гражданством, в том числе российским и китайским», - отметил Марзук.

По данным СМИ, пленных содержат в секторе Газа.

Ранее сообщалось об освобождении израильтян, которых боевики удерживали в заложниках на юге страны.