«Везде кровь и разрушения»: очевидцы рассказали об ужасах палестино-израильской войны

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Mohammed Talatene dpa Globallookpress

ВВС Израиля за 3 часа поразили около 130 объектов ХАМАС в Секторе Газа. Как сообщают представители ЦАХАЛ, для атаки использовались несколько десятков самолетов. Беньямин Нетаньяху заявил о готовности к проведению наземной операции. Ранее премьер-министр говорил, что своим военным ответом Израиль «изменит Ближний Восток». О том, как развивается ситуация, в сюжете Павла Кутаренко.

Десятки израильских истребителей атаковали район Аль-Фуркан в Секторе Газа - только за последние 20 часов по отчетам ВВС поражено более 800 целей, сброшено больше тысячи тонн авиабомб. Израиль уверяет, что удары наносятся точечно - только по военным объектам движения ХАМАС. Но на видеокадрах сотни разрушенных жилых домов, зафиксированы попадания по лагерю беженцев и мечети с ним рядом.

«Мы были в мечети и готовились к молитве, как вдруг почувствовали, что мир над нами содрогнулся. Мы выбежали. Только Бог знает, что произошло. Все вокруг было покрыто пылью, везде была кровь и разрушения. Нет слов, чтобы описать хотя бы часть того, что произошло, чтобы предать масштабы разрушений», - рассказала местная жительница Уум Адель Абу Обейд.

По данным медицинских властей в секторе Газа не хватает мест в больницах для приема раненых.

«Все больницы сектора Газа переполнены в связи с большим количеством жертв, которые из всех районов, подвергшихся обстрелу. Морги переполнены», - рассказал представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кедрах.

Ракетные удары по израильским городам наносит движение ХАМАС - от обстрелов загорелась электростанция в Ашкелоне, ракеты упали возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. У пунктов сдачи крови для раненых - очереди.

«На нашу страну нападают, она находится в состоянии войны. Мне, как гражданскому лицу очень важно внести свой вклад -, сделать то, что в моих силах. И вы можете видеть вокруг сотни людей, которые пришли сдать кровь», - рассказал Джонатан Лейснер.

На кадрах, опубликованных сегодня - начало атаки палестинских боевиков на участников музыкального фестиваля, 7 октября недалеко от границы с Сектором Газа. Слышны автоматные очереди, люди разбегаются в панике. А на видео с коптера, снятого спустя сутки на том же месте - повсюду сожженные и расстрелянные автомобили. Волонтеры нашли на площадке фестиваля уже 260 тел погибших. По данным Минздрава Израиля, к этому моменту жертвами конфликта стало более 800 человек, почти 2,5 тысячи получили ранения. По палестинским данным, в секторе Газа погибли 560 человек, раненых - около 3 тысяч. И эти цифры растут с каждым часом. Министр обороны Израиля объявил о полномасштабной войне до полного уничтожения движения ХАМАС.

«Я приказал полностью осадить Сектор Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с нелюдями и действуем соответственно», - заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Полная блокада Сектора Газа с населением под два млн человек невозможна - у территории есть сухопутная граница с Египтом. Армия обороны Израиля ведет боевые действия на севере, востоке страны и юге страны, где подразделения ЦАХАЛ продолжают «зачистку» населенных пунктов. Информация о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара оказалось «фейком» - а точнее, неточным переводом заявления пресс-секретаря армии обороны Израиля, где он лишь угрожал ему смертью. При этом, по данным израильских СМИ, палестинские группировки до сих пор перебрасывают подкрепления в зону конфликта через десятки брешей и проходов вокруг Сектора Газа.

Палестинские медиаресурсы опубликовали видео недавних столкновений к северу от Сектора Газа на подступах к Ашкелону. Сначала боевики уничтожают наблюдательные вышки, затем через проходы в барьерах заходят на израильскую территорию, где из засады подбивают два танка Меркава Мк4.

В городах Израиля продолжает действовать комендантский час - регулярно звучат сирены, предупреждающие об очередной ракетной атаке, на улицах пусто. Это подтвердили нам и люди, которые сегодня вернулись в Москву из Тель-Авива.

«Все СМИ на всех языках мира передали, что все местные жители должны находиться в помещениях, не выходить никуда, потому что возможна опасность, на улицах никого нет», - рассказала Элла Белогородская.

Наша съемочная группа смогла пообщаться и с теми, кто несмотря всю опасность, принял решение улететь из России в Израиль: у большинства из них там - родные.

Ситуация в Израиле продолжает накаляться с каждым часом. Представители «Хезболла» заявили, что могут вступить в конфликт, когда Израиль начнет полномасштабную наземную операцию в Секторе Газа. По данным американской разведки, эта операция может начаться в ближайшие трое суток.