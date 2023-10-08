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Палестина запросила встречу глав МИД Лиги арабских государств

Максим Крюков
22:18 08.10.2023
По словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, встреча может пройти в ближайшие дни в Каире.
Палестина запросила встречу глав МИД Лиги арабских государств
© Фото: Momen Samir dpa Global Look Press
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В связи с обострением конфликта с Израилем Палестина запросила чрезвычайную встречу глав министерств иностранных дел Лиги арабских государств в Каире в ближайшие дни. Об этом сообщил постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций Рияд Мансур.

«Мы запросили провести экстренное заседание Совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел в Каире в ближайшие дни», - передает его слова арабоязычный новостной телеканал Al Arabiya.

Лига арабских государств состоит из 18 арабоязычных стран, Палестины и трех мусульманских стран Восточной Африки (Коморы, Сомали и Джибути), тесно связанных с арабским миром.

Сегодня днем в канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что военно-политический кабинет еврейского государства официально объявил о переходе страны в «состояние войны» и, соответственно, начале проведения крупных военных операций в отношении сектора Газа. Вечером 8 октября в канцелярии Беньямина Нетаньяху заявили, что глава правительства второй раз после обострения ситуации с Палестиной созвонился с президентом США Джо Байденом. Отмечается, что глава Белого дома подтвердил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль.

По мнению специалиста по международным отношениям и безопасности Саймона Циписа, Израиль не поддерживает никто, кроме Вашингтона. Однако, по его словам, если бы у власти был Дональд Трамп, то помощь Вашингтона оказалась бы существеннее.

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