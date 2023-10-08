Никто, кроме США: эксперт Ципис рассказал о союзниках Израиля

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Израиль не поддерживает никто, кроме Соединенных Штатов. Но, если бы у власти был Дональд Трамп, то помощь Вашингтона оказалась бы существеннее. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил специалист по международным отношениям и безопасности Саймон Ципис.

По его словам, единственным союзником Израиля являются США, но на существенную помощь уповать не приходится. Пока Вашингтон оказывает лишь дипломатическую поддержку, не материальную.

«Если бы у власти был Трамп, то, скорее всего, он бы уже отдал распоряжение начать укомплектацию некоторых военнослужащих США, которые находятся на Ближнем Востоке, чтобы они прибыли хотя бы обезопасить тыл Израиля», - отметил эксперт.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что в период его президентства благодаря Авраамовым соглашениям (серия договоров о нормализации отношений Израиля с арабскими государствами, подписанных в 2020-2021 годах) «удалось в значительной степени принести мир на Ближний Восток».