Нетаньяху и Байден созвонились второй раз после обострения ситуации в Израиле

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Сегодня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и американский президент Джо Байден провели второй телефонный разговор после нападения боевиков ХАМАС. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства Израиля.

Отмечается, лидер Соединенных Штатов подтвердил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал слабость Вашингтона причиной атаки на Израиль. Более того, по его словам, администрация Джо Байдена якобы спонсировала атаки ХАМАС.

Дональд Трамп добавил, что в период его президентства удалось в значительной степени принесли мир на Ближний Восток.