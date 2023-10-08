Израиль официально объявил о переходе в «состояние войны»

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Военно-политический кабинет Израиля (Израильская министерская комиссия по вопросам безопасности) официально объявил о переходе страны в «состояние войны» и, соответственно, начале проведения крупных военных операций в отношении сектора Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Уточняется, что это соответствует статье 40 Основного закона правительства.

«Война, навязанная Израилю в результате убийственной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06:00», - говорится в заявлении.

Ранее гражданам Израиля, которые проживают на границе с Ливаном, рекомендовали эвакуироваться. Местные власти опасаются, что произойдет эскалация конфликта с движением «Хезболла».

Редактор израильского новостного портала «Детали» Роман Янушевский рассказал, почему атака палестинского исламистского движения ХАМАС была неожиданной для Израиля. По его словам, нападение началось с небывалых ракетных обстрелов, и пока Израиль пытался отреагировать на них, боевики попытались проникнуть на территорию страны с трех сторон, используя эффект неожиданности. Как отметил собеседник «Звезды», беспрецедентно количество людей, которые оказались в заложниках, поэтому ответ со стороны Иерусалима тоже ожидается беспрецедентный.