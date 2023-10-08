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Параллель с мюнхенской речью: как мир воспринял слова Путина на «Валдае»

Станислав Иващенко
18:24 08.10.2023
Выступление российского лидера на XX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» стало одним из самых обсуждаемых.
Параллель с мюнхенской речью: как мир воспринял слова Путина на «Валдае»
© Фото: President Of Russia, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Речь президента России Владимира Путина на XX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» уже несколько дней является главной темой обсуждения и у ведущих западных СМИ, и у политологов всего мира. Прозвучавшие слова не оставили равнодушными никого - ни друзей, ни врагов. Каждый как обычно услышал свое - и каждому теперь есть над чем подумать.

Те, кто понял главное, уже прочертили четкую линию от этого выступления российского лидера к его легендарной мюнхенской речи, когда коренные изменения в отношениях с Западом только намечались, а контур этого разлома только просматривался.

И если тогда Путин предупреждал о надвигающихся переменах, обозначал вектор национальных интересов России и первым выступил против произвола Запада, то сейчас - уже подвел итог произошедшим переменам. И в России, и в мире все очень сильно изменилось. Тогда, 20 лет назад, Москва только возвращалась в большую политику. Сейчас Россия - глобальный игрок.

Конфликт между Востоком и Западом - это реальность. И это не просто ссора, это цивилизационный и идеологический раскол. Все благосостояние западного мира было достигнуто за счет грабежа других стран, и в своей наглости и беспринципности западные страны перешли все возможные границы.

Но больше никто никому подчиняться не готов, никто больше не хочет ставить свои интересы в зависимость от других. И новый мир требует новых международных отношений. И потому Россия выступает за справедливость и равенство, за безопасный и прочный мир для всех. Наша позиция простая и понятная.

Оппонентов России больше всего, как обычно, взбудоражили не наши призывы к миру, а слова про ядерную войну. Про то - будет ли изменена наша ядерная доктрина или нет и насколько велика угроза их существованию. Этот аспект для общей мировой безопасности тоже крайне важен.

И потому Путин успокоил всех, что с российской стороны эскалации не будет: нас бояться не надо, но и спокойно смотреть на то, как американцы продолжают игнорировать принципы международного права, Москва тоже больше не будет. И потому уже в понедельник, 9 октября, в Госдуме депутаты будут рассматривать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

О том, как прошло XX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» с участием Владимира Путина и как мировая общественность отреагировала на его слова, смотрите в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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