По словам президента, благосостояние Запада в значительной степени достигнуто за счет ограбления планеты.

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История Запада является хроникой бесконечной экспансии. Об этом заявил российской президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Клуба «Валдай».

Также глава государства отметил, что благосостояние Запада в значительной степени достигнуто за счет ограбления всей планеты. По его словам, Россия предупреждала, что такой подход ведет к конфликту.

Однако Соединенные Штаты и их сателлиты взяли курс на гегемонию, подчеркнул президент.