Путин назвал два условия для применения Россией ядерного оружия

Владимир Путин подчеркнул, что в случае ответа со стороны России на агрессию шанса на выживание ни у одного противника не останется.

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Президент Владимир Путин напомнил, что в российской военной доктрине существуют две причины возможного применения ядерного оружия со стороны России.

«Первое - это применение в отношении нас, то есть это в ответно-встречном ударе так называемом», - сказал он на пленарной сессия XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства объяснил, что на практике это выглядит следующим образом: ракеты противника стартовали, российская система СПРН обнаружила, зафиксировала их.

«Все это происходит в секунды, что бы вы понимали», - заявил российский лидер.

Зная, что по территории России наносится удар, РФ отвечает на эту агрессию, пояснил Путин. Он также подчеркнул, что ответ российской стороны является абсолютно неприемлемым «для любого потенциального агрессора», поскольку после момента обнаружения старта вражеских боеголовок в ответ будут направлены «сотни» ракет.

«Шанса на выживание ни у одного противника не останется, причем сразу на нескольких направлениях», - отметил Путин.

Второй причиной применения такого оружия является угроза существования Российского государства, даже если против России используются обычные средства вооружения.