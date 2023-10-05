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Путин не видит необходимости менять военную доктрину России

Сергей Лебедев
18:10 05.10.2023
Президент отметил, что сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию нашего государства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Владимир Путин заявил, что сейчас не видит необходимости менять военную доктрину нашей страны. По словам президента, сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию Российского государства.

«Никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», - сказал Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее президент отмечал, что Россия рассматривает ядерное оружие лишь исключительно как средство защиты. Об этом он говорил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

По словам главы государства, наша страна не станет применять ядерное оружие первой ни при каких обстоятельствах. 

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