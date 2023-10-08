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К зданию посольства Израиля в Москве начали нести цветы

Анна Назайкина
13:34 08.10.2023
По последней информации, 350 израильтян погибло, еще 1800 пострадали.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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К посольству Израиля в Москве начали нести цветы в память о жертвах событий последних двух дней, передает корреспондент «Звезды» с места.

У здания дипломатического представительства страны появились алые розы и гвоздики.

Напомним, обострение на границе с сектором Газа произошло накануне, 7 октября. Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, палестинские радикалы начали проникать на территорию страны.

Позже израильская сторона стала наносить ответные удары по целям в секторе Газа. ХАМАС начал масштабную операцию против Израиля «Потоп Аль-Аксы», ЦАХАЛ объявил «контртеррористическую» операцию под названием «Железные мечи».

По последним данным, которые привел посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, к настоящему моменту известно о 350 погибших и 1800 раненых среди израильтян.

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