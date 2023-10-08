К зданию посольства Израиля в Москве начали нести цветы
К посольству Израиля в Москве начали нести цветы в память о жертвах событий последних двух дней, передает корреспондент «Звезды» с места.
У здания дипломатического представительства страны появились алые розы и гвоздики.
Напомним, обострение на границе с сектором Газа произошло накануне, 7 октября. Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, палестинские радикалы начали проникать на территорию страны.
Позже израильская сторона стала наносить ответные удары по целям в секторе Газа. ХАМАС начал масштабную операцию против Израиля «Потоп Аль-Аксы», ЦАХАЛ объявил «контртеррористическую» операцию под названием «Железные мечи».
По последним данным, которые привел посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, к настоящему моменту известно о 350 погибших и 1800 раненых среди израильтян.