Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против боевиков движения ХАМАС.

«В эти часы завершается первая фаза уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. В то же время мы начали наступательное построение», - написал он на своей странице в Twitter.

Канцелярия Нетаньяху также сообщила, что Израиль прекращает поставки электроэнергии в сектор Газа, а также топлива и товаров.

Военно-политическая ситуация на границе с сектором Газа обострилась накануне утром. Израиль подвергся ракетному удару со стороны ХАМАС. Обе стороны вели активные боевые действия, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие. Ранее стало известно об освобождении мирных израильтян на юге страны. Несколько часов их удерживали в заложниках в одном из домов.