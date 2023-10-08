В Израиле назвали имена погибших в боях с ХАМАС военнослужащих

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Накануне боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение (Буря) Аль-Акса». Боевики зашли на территорию Израиля, захватили военные базы и вошли в несколько населенных пунктов. ЦАХАЛ в ответ объявил антитеррористическую операцию «Железные мечи».

Известно о 300 погибших израильтянах и 250 палестинцах. Сообщается, что до 750 человек в Израиле пропали без вести.