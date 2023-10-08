В Израиле назвали имена погибших в боях с ХАМАС военнослужащих
В числе погибших мужчины и женщины разных званий в возрасте от 18 до 42 лет.
© Фото: Gideon Markowicz, XinHua, Global Look Press
Армия обороны Израиля опубликовала имена 26 солдат, погибших в ходе боев с радикалами ХАМАС на границе с сектором Газа за первые сутки, сообщает радио «Спутник».
В числе погибших мужчины и женщины разных званий в возрасте от 18 до 42 лет. Среди них есть полковник, а также военные в должностях командир бригады и командир батальона связи.
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