Трамп обвинил администрацию Байдена в спонсировании атак ХАМАСа на Израиль

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Администрация действующего президента США Джо Байдена профинансировала атаки палестинского исламского движения ХАМАС на Израиль. Иерусалим имеет право обороняться, применяя силу. Такое заявление сделал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

«Атака ХАМАС является бесчестным поступком, и у Израиля есть полное право защищать себя с использованием подавляющей силы. К сожалению, профинансировать эти атаки помогли деньги американских налогоплательщиков, которые, согласно многим сообщениям, были переданы администрацией Байдена», - написал 45-й президент США на своей в социальной сети X (Twitter).

Политик добавил, что в период его президентства благодаря Авраамовым соглашениям (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020-2021 годах) «удалось в значительной степени принести мир на Ближний Восток».

«Теперь Байден разрушает его гораздо быстрее, чем кто-либо считал возможным», - заявил он.

Ранее «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам», которые являются военным крылом движения ХАМАС, сообщили о нанесении ударов по более чем 50 позициям Армии обороны Израиля. В пресс-службе группировки уточнили, что в настоящее время идут бои на территории крупной базы ЦАХАЛ вблизи кибуца Раим. Перед этим в израильском Минобороны заявили, что был нанесен удар по военной инфраструктуре, которая принадлежит высокопоставленным боевикам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях. По словам представителя палестинского исламского движения Абдула Латифа Аль-Кану, в нападении на Израиль участвовали около 1 000 бойцов. Он уточнил, что проведение операции стало ответом на «жестокое поведение» Израиля.