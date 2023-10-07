Военное крыло ХАМАСа нанесло удары по более чем 50 позициям ЦАХАЛа

В пресс-службе «Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам» сообщили, что идут бои на территории крупной базы Армии обороны Израиля рядом с кибуцем Раим.

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Военное крыло палестинского исламского движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» нанесло удары по более чем 50 позициям израильских военнослужащих.

По данным пресс-службы группировки, в настоящее время происходят боестолкновения на территории крупной базы Армии обороны Израиля рядом с кибуцем Раим.

Ранее в Министерстве обороны Израиля сообщили об ударе по военной инфраструктуре, принадлежащей высокопоставленным боевикам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях. Как отметили в ведомстве, движение намеренно размещает свои военные активы в местах скопления гражданского населения сектора Газа.

Израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав страны написала, что после начала боевых действий более 900 израильтян получили ранения, более ста человек погибли. При этом в палестинском Минздраве сообщили о 198 жертвах израильских ударов по территории сектора Газа. По данным ведомства, пострадали 1 610 человек.