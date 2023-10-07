ХАМАС: в нападении на Израиль участвовали около 1 000 бойцов

Представитель движения Абдул Латиф Аль-Кану заявил, что проведение операции стало ответом на «жестокое поведение» Израиля.

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Сегодня в нападении на Израиль участвовали около 1 000 бойцов. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС Абдул Латиф Аль-Кану. По его словам, произошедшее стало полной неожиданностью для Израиля.

Абдул Латиф Аль-Кану подчеркнул, что проведение операции движением ХАМАС стало ответом на «жестокое поведение» Израиля.

«Мы находимся в открытой войне», - сказал он в беседе с иракским Rudaw.

Ранее сообщалось, что военное крыло палестинского исламского движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» нанесло удары по более чем 50 позициям израильских военных.