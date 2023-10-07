ЦАХАЛ нанес удар по принадлежащим высокопоставленным боевикам ХАМАС объектам

В Минобороны Израиля отметили, что движение ХАМАС намеренно размещает свои военные активы в местах скопления гражданского населения сектора Газа.

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Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре, которая принадлежит высокопоставленным боевикам движения ХАМАС в двух многоэтажных зданиях. Об этом заявили в израильском оборонном ведомстве.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по военной инфраструктуре в двух многоэтажных зданиях, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны Израиля.

В ведомстве подчеркнули, что представители палестинского исламского движения намеренно размещают свои военные активы в местах скопления мирных граждан сектора Газа. Как отметили в министерстве, перед нанесением удара Иерусалим заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться.

Ранее в рамках контртеррористической операции «Железные мечи» Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по вооруженным формированиям ХАМАС в секторе Газа. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, один из самолетов поразил ячейку палестинского движения у КПП Эрез.