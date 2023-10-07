Экс-премьера Израиля Беннета мобилизовали в ряды ЦАХАЛ

По данным Walla, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл на пункт сбора, где его зачислили в резервисты.

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попал под мобилизацию, которая была объявлена сегодня армией обороны страны. Об этом сообщает портал Walla.

По данным источника, экс-глава израильского правительства (2021-2022) прибыл на пункт сбора, там его зачислили в резервисты.

Ранее действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны, а не просто военной операции. Он добавил, что неприятель заплатит цену, которую он никогда не знал.

По мнению журналиста, политолога, главреда журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, палестинские радикалы решили спровоцировать Иерусалим на жесткую реакцию и массовое насилие с целью остановки нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Эксперт отметил, что теперь власти страны должны доказать, что они в состоянии ответить максимально эффективно.

По информации Jerusalem Post, в результате нападения вооруженных формирований палестинского движения ХАМАС пострадали более 900 израильтян. Также сообщается о более ста погибших.