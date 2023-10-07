В Израиле и Палестине рассказали о количестве погибших в результате конфликта

По данным израильского минздрава погибли более 100 человек, а по данным палестинского - 198.

© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Global Look Press

Более 900 израильтян получили ранения в результате нападения вооруженных формирований палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Также сообщается о более ста погибших.

При этом в палестинском Минздраве заявили о 198 жертвах израильских ударов по территории сектора Газа, пишет «360». По данным ведомства, ранения получили 1610 человек.

Напомним, ранним утром Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа. Оттуда же проникли несколько групп боевиков ХАМАС.

Сейчас на всей территории страны объявлено чрезвычайное положение. По палестинским вооруженным формирования сейчас наносит удары ЦАХАЛ.