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Эксперт Лукьянов объяснил, чем для ХАМАС атака на Израиль выгодна именно сейчас

Анна Назайкина
12:31 07.10.2023
Теперь Израиль должен доказать, что он в состоянии ответить максимально эффективно, отметил эксперт.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Палестинские радикалы решили спровоцировать Израиль на жесткую реакцию и массовое насилие для остановки нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом «Звезде» заявил журналист, политолог, главред журнала «Россия в глобальной политике», модератор пленарной сессии клуба «Валдай» с участием президента Владимира Путина Федор Лукьянов.

Он объяснил, что сейчас один из наиболее важных политических процессов на Ближнем Востоке. США пытаются добиться полномасштабного восстановления отношений между Саудовской Аравией и Израилем. В случае успеха, это довольно сильно изменит весь геополитический ландшафт, считает Лукьянов.

«Крупнейшие страны, опорные страны региона перестают быть врагами, а при этом обе эти страны в разной степени являются важными партерами США. Это было бы очень серьезным успехом американцев», - сказал он.

По его словам, и в Эр-Рияде, и в Тель-Авиве стремятся наладить отношения, потому что это открывает очень много новых возможностей, но такое развитие событий будет серьезным ударом по палестинцам и вообще по будущему палестинского вопроса.

До сих пор считалось и декларировалось, что нерешенность вопроса палестинской государственности является непреодолимым препятствием в отношениях Израиля и арабского мира.

Если окажется, что отношения можно восстановить и без решения палестинского вопроса,  это будет очень показательно. Это будет означать, что палестинцам рассчитывать на какие-то изменения для себя нет оснований, продолжил Лукьянов.

«Эта хорошо подготовленная и спланированная атака со стороны ХАМАС нацелена на то, чтобы спровоцировать Израиль на очень жесткую реакцию, а это в общем легко предугадать, что после такого Израиль должен доказать, что ничего подобного происходить не может и он в состоянии ответить максимально эффективно», - предположил он.

Политолог пояснил, в этой обстановке процесс примирения, урегулирования отношений Израиля и Саудовской Аравии станет на следующий период невозможным - атмосфера будет другая.

«Мне кажется, что это можно предположить как одну из причин атаки», - заявил журналист.

Этим утром организация ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по израильским территориям. Позже в ЦАХАЛ заявили о проникновении в страну террористов. Палестинские радикалы начали антиизраильскую операцию «Буря Аль-Аксы». Израиль объявил, что начинает контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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