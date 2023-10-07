В РСТ рекомендовали туристам из РФ в Израиле следовать указаниям местных властей

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рекомендовал организованным туристам обращаться к туркомпаниям, а самостоятельным путешественникам - следить за информацией от российских загранучреждений.

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Гражданам России, которые в эти дни находятся в Израиле, нужно следовать указаниям местных властей. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Отметим, что, по данным Ассоциации Туроператоров, в настоящее время на территории Израиля находятся около 100 российских организованных туристов. Однако количество самостоятельных путешественников пока неизвестно.

«Нужно учитывать, что гораздо большее количество граждан России - это частные поездки, которые находятся у своих родственников, удаленно работают в Израиле или получают медицинские услуги. В этом случае мы рекомендуем следовать указаниям местных властей», - сказал Горин в беседе с RT.

По его словам, пассажирам авиакомпаний в связи с задержками рейсов следует через контакт-центры перевозчиков получать актуальные сведения по перелетам. Вице-президент РСТ также заявил, что организованные туристы должны обращаться к туристическим компаниям, а самостоятельные путешественники - следить за информацией от российских загранучреждений.

В посольстве РФ в Израиле «Звезде» заявили, что обращений от россиян пока не поступало. Отмечается, что консульский отдел дипмиссии находится в контакте с компетентными израильскими службами. Российское диппредставительство также рекомендовало всем гражданам соблюдать указания израильских военных - оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления властей.

Ранее израильский Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, а не просто военной операции. По его словам, противник заплатит цену, которую он никогда не знал.