В ХАМАС заявили, что Израиль планировал начать войну в секторе Газа в ноябре

По данным палестинского исламистского движения ХАМАС, израильские военные собирались начать боевые действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

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Израиль собирался начать войну на территории сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан в ноябре. Об этом заявили в палестинском исламистском движении ХАМАС.

«У нас была информация, что израильская армия готовится начать войну в секторе Газа и на Западном берегу после праздников в следующем месяце», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Ранее советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави заявил, что Тегеран поддерживает ракетные удары палестинцев по Израилю. Он также отметил, что Исламская республика останется с палестинскими бойцами до окончательного освобождения Палестины и Иерусалима.

По словам посла Израиля в РФ Александра Бен Цви, власти страны контактируют с Россией и рассчитывают на понимание со стороны Москвы в вопросе обострения палестино-израильского конфликта. Дипломат заявил, что ответ Палестине будет и военный, и политический.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выражает серьезную озабоченность в связи с резким обострением ситуации между Палестиной и Израилем. По ее словам, РФ подтверждает принципиальную позицию о том, что данное противостояние не может быть решено силовым методом. Во внешнеполитическом ведомстве также призвали противоборствующие стороны к немедленному прекращению огня и отказу от насилия.