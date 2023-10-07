Посол Израиля заявил, что ответ Палестине будет и военный, и политический

Как заявил Александр Бен Цви, израильская сторона контактирует с МИД РФ по ситуации с обстрелами территории Израиля со стороны сектора Газа.

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Израиль контактирует с РФ и рассчитывает на понимание со стороны Москвы в вопросе обострения палестино-израильского конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Израильский дипломат добавил, что ответ Палестине будет и военный, и политический.

С 6:28 утра по московскому времени со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел территории Израиля. По словам главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, операция на территории Израиля является реакцией на агрессивные действия властей Израиля по отношению к мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.

Израиль с свою очередь сообщил о готовности к войне, а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. Кроме того, Галант отметил, что ХАМАС совершил серьезную ошибку, начав военную операцию.