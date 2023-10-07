В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Израиля заявил, что ответ Палестине будет и военный, и политический

Анна Ушакова
14:42 07.10.2023
Как заявил Александр Бен Цви, израильская сторона контактирует с МИД РФ по ситуации с обстрелами территории Израиля со стороны сектора Газа.
Посол Израиля заявил, что ответ Палестине будет и военный, и политический
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Израиль контактирует с РФ и рассчитывает на понимание со стороны Москвы в вопросе обострения палестино-израильского конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Израильский дипломат добавил, что ответ Палестине будет и военный, и политический.

С 6:28 утра по московскому времени со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел территории Израиля. По словам главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, операция на территории Израиля является реакцией на агрессивные действия властей Израиля по отношению к мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.

Израиль с свою очередь сообщил о готовности к войне, а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. Кроме того, Галант отметил, что ХАМАС совершил серьезную ошибку, начав военную операцию.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:29 В стране и мире
Видео
В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря «Единой России»
11:47 В стране и мире
Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС объявил его стране войну
11:26 В стране и мире
Боевики ХАМАС сообщили, что захватили в плен более 35 израильтян
11:16 В стране и мире
Житель Уразово Белгородской области погиб при обстреле ВСУ «Градом»
11:06 В стране и мире
Видео
Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа
Популярное
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.