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Ракета попала по дому 70-летней израильтянки, она погибла

Анна Назайкина
08:48 07.10.2023
Женщина получила смертельное ранение, медикам не удалось ее спасти.
© Видео: GeneralMoshe1, Twitter © Фото: GeneralMoshe1, Twitter
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Израильская пенсионерка погибла при обстреле со стороны сектора Газа, ее смерть констатировали этим утром, говорится в сообщении Kan.

Как уточняется, скончавшейся женщине было 70 лет. Она проживала в населенном пункте Гедерот на юге Израиля.

По информации радиокомпании, пенсионерка получила смертельное ранение, когда ракета попала по ее дому. Прибывшие медики пытались спасти ее, однако женщина все равно умерла.

Этим утром почти по всей территории страны звучат сирены воздушной тревоги. В израильской армии сообщили, что ракеты летят со стороны Газы.

В связи с этим премьер страны Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где пройдет срочное совещание с руководством силовых структур страны.

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