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Раздавивший такси в Москве в ноябре 2022 года водитель грузовика получил 12 лет

Максим Крюков
15:14 06.10.2023
Суд приговорил 28-летнего Вячеслава Пивовара к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: ТРК «Звезда»
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Суд приговорил Вячеслава Пивовара, ставшего виновником трагического ДТП, в результате которого погибли два человека, к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре, уточнив, что 28-летний мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, по решению суда он был лишен права управления транспортными средствами на срок 3 года.

Напомним, 2 ноября прошлого года Пивовар, который оказался гражданином Белоруссии, ехал на грузовике в состоянии наркотического опьянения. На улице 1905 года он выехал на встречку и врезался в автомобиль такси, после чего легковушка столкнулась с впередистоящим автобусом. На опубликованных кадрах видно, что пострадавшая машина превратилась в груду металла. В результате аварии 30-летний водитель такси и 34-летняя пассажирка погибли на месте. Виновник происшествия решил скрыться с места трагедии.

Отметим, что адвокат Вячеслава Пивовара утверждала, что перед ДТП мужчина «отключился» за рулем. По словам стороны защиты, водитель уснул из-за того, что не спал несколько суток. Она также заявила, что у ее подзащитного есть психическое заболевание.

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