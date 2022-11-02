Села в такси и погибла: кадры с раздавленным авто в центре Москвы

В результате произошедшего погибли два человека - таксист и пассажир.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места кадры с места страшной аварии с такси в Москве. На них видно, что легковой автомобиль, оказавшийся в момент ДТП между автобусом и грузовиком, сильно раздавило.

В результате произошедшего погибли два человека - таксист и пассажир. Судя по кадрам, опубликованным ранее, авария произошла через несколько секунд после того, как женщина села в машину.

Водитель грузовика скрылся с места ДТП. По данным прокуратуры, за рулем автомобиля «Вольво» мог находится 27-летний мужчина. Сейчас правоохранители занимаются его поиском.