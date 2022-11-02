Раздавивший такси в центре Москвы водитель грузовика оказался гражданином Белоруссии

Как утверждается, водительские права ему были выданы в январе этого года в Гомельской области.

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Находившийся за рулем грузового автомобиля мужчина, подозреваемый в участии в смертельной аварии в центре Москвы, оказался гражданином Белоруссии, в настоящий момент продолжаются его поиски, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Правоохранители по подозрению в совершении ДТП разыскивают Вячеслава Пивовара 1995 года рождения», - говорится в сообщении.

Как утверждается, находившийся за рулем грузовика водитель - уроженец Гомельской области. Водительские права ему были выданы десять месяцев назад.

Напомним, что сегодня, 2 ноября, на улице 1905 года произошла страшная авария. Водитель такси подъехал ко входу в метро и остановился за автобусом. После того, как в машину села пассажирка, грузовик на скорости врезался в легковушку и раздавил ее.

По последним данным, в ДТП погибли два человека - 30-летний водитель такси и 37-летняя пассажирка.